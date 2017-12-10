На Украине 80 населённых пунктов обесточены из-за непогоды

Разбушевавшаяся непогода оставила без света более 80 населённых пунктов двух областей Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
— 9 и в ночь на 10 декабря из-за осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега) сработала система защиты ЛЭП и произошло обесточивание 84 населённых пунктов двух областей, — отмечает экстренная служба.
По информации ведомства, без электроснабжения остались 43 населённых пункта во Львовской области и 41 в Закарпатской. Идёт восстановление подачи электричества.
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