На Украине 80 населённых пунктов обесточены из-за непогоды

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На Украине 80 населённых пунктов обесточены из-за непогоды

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Фото: © Flickr/Tanya.K.

Это произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи в связи с осадками.

Разбушевавшаяся непогода оставила без света более 80 населённых пунктов двух областей Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

— 9 и в ночь на 10 декабря из-за осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега) сработала система защиты ЛЭП и произошло обесточивание 84 населённых пунктов двух областей, — отмечает экстренная служба.

По информации ведомства, без электроснабжения остались 43 населённых пункта во Львовской области и 41 в Закарпатской. Идёт восстановление подачи электричества.

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