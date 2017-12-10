Актёр Чарли Шин подал в суд на таблоид из-за обвинений в изнасиловании подростка

Компания, которой принадлежит издание, выразила готовность отвечать на заявления артиста в суде.

Голливудский актёр Чарли Шин подал в суд на американский таблоид National Enquirer, сообщает журнал Variety. Причиной иска послужила публикация, в которой говорилось об интимной близости звезды с 13-летним партнёром по фильму "Лукас" канадским актёром Кори Хэймом в 1984 году.

По мнению Шина, материал вышел в рамках "вопиющей, оскорбительной и отвратительной клеветнической кампании", так как издание решило, что может заработать деньги, публикуя недостоверные и непристойные материалы.

Компания American Media Inc., которая является владельцем National Enquirer, выразила готовность отвечать на заявления актёра в суде.

Как писал Лайф, об инциденте, который произошёл несколько десятилетий назад, сообщил актёр Доминик Брашия. Он рассказал, что на момент изнасилования Шину было 19 лет. По словам близких потерпевшего — актёра Кори Хэйма, который скончался в 2010 году, он всю жизнь пытался оправиться после того, что произошло на съёмочной площадке.

Напомним, 52-летний Чарли Шин, настоящее имя которого Карлос Ирвин Эстевес, является сыном лауреата премий "Эмми" и "Золотой глобус" Мартина Шина. Актёр также известен по многочисленным скандалам в личной жизни.