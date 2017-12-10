В Грузии не планируют отменять запрос об экстрадиции Саакашвили с Украины

Как отметил министр культуры Михаил Георгадзе, Тбилиси не направлял новый запрос Киеву по данному поводу.

Грузия не намерена отменять запрос об экстрадиции бывшего президента страны Михаила Саакашвили с Украины, заявил министр культуры Михаил Георгадзе.

— Никто не намерен отменять этот запрос, в то же время хочу отметить, что новый запрос из Грузии на Украину по этому вопросу не направлялся, — отмечается в сообщении.

Кроме того, Георгадзе подчеркнул, что грузинская сторона будет следить за развитием событий на Украине с задержанием Саакашвили. Ранее в Киеве отмечали, что вопрос об экстрадиции Саакашвили будет решаться согласно законам страны. Лайф сообщал, что, если Саакашвили экстрадируют, ему грозит до 11 лет тюрьмы по ряду тяжких обвинений.