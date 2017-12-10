В Челябинской области автобусы с детьми застряли из-за снегопада

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В Челябинской области автобусы с детьми застряли из-за снегопада

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Пробка в Челябинской области. Фото: © мвд.рф

Полицейские перекрыли движение по одной из встречных полос и организовали эвакуацию транспорта со школьниками.

В Челябинской области сотрудники ДПС организовали выезд из многокилометровой пробки на федеральной трассе двух автобусов с детьми от 10 до 15 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

<p>Пробка в Челябинской области. Фото: © мвд.рф</p>

— Полицейские перекрыли движение по одной из встречных полос и организовали эвакуацию застрявших автомобилей. <...> В общей сложности, в высвобождении заблокированных автобусов с детьми было задействовано девять экипажей дорожно-патрульной службы, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что дальнейшее нахождение в режиме ЧС в ходе столь длительного времени могло грозить несовершеннолетним опасностью, в связи с чем сотрудники ДПС УГИБДД оперативно эвакуировали автобусы.

<p>Пробка в Челябинской области. Фото: © мвд.рф</p>

Ранее Лайф сообщал, что из-за снегопада грузовикам запретили въезд во Владивосток и Артём.

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