Полиция разгоняет протестующих у Посольства США в Ливане слезоточивым газом

Также силы безопасности страны применяют водомёты против нескольких тысяч собравшихся.

Ливанские правоохранители используют слезоточивый газ и водомёты для разгона протеста у Посольства США в городе Аукар, сообщает Al Mayadeen. Также полиция заблокировала все дороги к зданию дипмиссии.

Издание сообщает, что тысячи человек вышли на протест против решения американского лидера Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Они сожгли израильский флаг и продолжают скандировать лозунги с требованием отменить решение.

Напомним, ранее Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Лига арабских государств потребовала отмены этого решения американского президента. Около Посольства США в Джакарте также проходят протесты.