Танки грязи не боятся? Военная техника НАТО увязла в Польше — видео

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Танки грязи не боятся? Военная техника НАТО увязла в Польше — видео

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Вернуть грузовик в строй удалось только после того, как на место инцидента прибыли эвакуаторы.

Военная техника НАТО, которая продвигалась по западным районам Польшы, увязла в грязи недалеко от города Любина. На видео, которое появилось на "Ютубе", заметно, как один из грузовиков, который был в составе колонны, съехал на обочину и не смог вернуться на дорогу, так как застрял в грязи.

Когда военные попытались освободить грузовик, ситуация лишь усугубилась, так как он завалился на бок. Вернуть технику в строй удалось только после того, как на помощь прибыли эвакуаторы.

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