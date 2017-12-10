Хабаровская живодёрка вышла замуж за решёткой

Алёна Савченко разместила в соцсетях фото свидетельства о заключении брака в колонии.

Хабаровская живодёрка Алёна Савченко, которая отбывает срок за жестокие убийства животных, вышла замуж за своего приятеля Артёма Нечаева. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" она разместила фото свидетельства о браке.

В комментариях к фото пользователь разместил изображение разрешения Хабаровского краевого суда на свидание Артёма Нечаева с осуждённой Савченко для заключения брака.

Отметим, что на аватарке молодого человека размещён одинокий волк в ночи. Впрочем, другие снимки на его странице также вызывают вопросы.

Напомним, в октябре 2016 года в социальных сетях появились фото- и видеоматериалы жестоких расправ над кошками и собаками. После нескольких проверок героинь скандальных медиафайлов обвинили в жестоком обращении с животными. По версии следствия, их жертвами стало множество птиц и животных.

Эксперты не выявили у них психических отклонений. Обе живодёрки сознались в содеянном.

Алёну Савченко признали виновной не только в жестоком обращении с животными, но и в разбое, а также в оскорблении чувств верующих. Её приговорили к четырём годам и трём месяцам лишения свободы.

Её сообщница Алина Орлова отправилась в тюрьму на три года. Их приятель Виктор Смышляев также получил три года.