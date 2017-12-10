"Знай своих героев". Юнармейцы Москвы провели флешмоб в День героев Отечества

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"Знай своих героев". Юнармейцы Москвы провели флешмоб в День героев Отечества

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По словам ребят, в свободное от занятий время они узнавали истории героев и к 9 декабря решили подготовиться и рассказать об их подвигах обычным прохожим.

Московские юнармейцы провели флешмоб ко Дню героев Отечества, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Находясь в одном из залов музея Вооружённых сил, один из ребят запел "А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер", после чего песню Дунаевского и Лебедева-Кумача подхватило ещё несколько детских голосов.

<p>Фото: ©Минобороны РФ</p>

— Через несколько секунд над сводами музея уже звучал задорный припев в исполнении импровизированного юнармейского хора, — отметили в ведомстве, добавив, что находящиеся в этот момент посетители музея наблюдали за происходящим с изумлением и улыбками.

После того как юноармейцы спели, в их руках появились плакаты с изображением советских и российских героев — космонавтов, военных и спортсменов. Эти плакаты, на которых также была приведена информация о подвиге, который совершил герой, дети раздавали прохожим.

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