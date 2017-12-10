Задержаны три человека по подозрению в нападении на синагогу в Швеции

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Задержаны три человека по подозрению в нападении на синагогу в Швеции

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Фото: © Twitter/StopBullyingIsr

Полиция Швеции задержала трёх человек после нападения на синагогу в городе Гётеборг, сообщают СМИ со ссылкой на местные силы безопасности.

Нападавшие бросали во двор синагоги бутылки с зажигательной смесью, в связи с чем загорелась одна из припаркованных там машин. Полицейские приехали примерно в 22:00 по местному времени, пожар был ликвидирован.

По всему миру прокатилась волна протестов после того, как Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Лига арабских государств потребовала отмены этого решения американского президента.

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