Задержаны три человека по подозрению в нападении на синагогу в Швеции

Полиция Швеции задержала трёх человек после нападения на синагогу в городе Гётеборг, сообщают СМИ со ссылкой на местные силы безопасности.

Нападавшие бросали во двор синагоги бутылки с зажигательной смесью, в связи с чем загорелась одна из припаркованных там машин. Полицейские приехали примерно в 22:00 по местному времени, пожар был ликвидирован.

Photos from the scene of the synagogue firebombing in Gothenburg, Sweden. (GP) pic.twitter.com/osfUkH4i99 — Avi Mayer (@AviMayer) 9 декабря 2017 г.

По всему миру прокатилась волна протестов после того, как Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Лига арабских государств потребовала отмены этого решения американского президента.