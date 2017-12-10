"Помутились рассудком". Пушков ответил на призыв "раздробить Россию на части"

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"Помутились рассудком". Пушков ответил на призыв "раздробить Россию на части"

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Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

По мнению сенатора, украинским чиновникам в первую очередь нужно следить за тем, чтобы не развалилась Украина.

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова украинского замминистра по делам беженцев о стремлении "раздробить Россию на части". Об этом он написал в своём микроблоге в "Твиттере".

— Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали "раздробить Россию на части". За Украиной присмотрели бы, а то сама развалится, — говорится в сообщении.

Напомним, создатель сайта "Миротворец" Георгий Тука давно известен своими резкими высказываниями в отношении РФ. Ранее он пожелал, чтобы Россия прекратила своё существование как государство, а также обещал "подложить информационную бомбу под москалей".

Как ранее писал Лайф, Тука заявил, что не признаёт тезисов о "братских народах", "братской любви" и прочих "соплях о единых народах", а главной задачей он назвал стремление раздробить Россию.

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