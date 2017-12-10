Бонни и Клайд, Брейвик и маньяки. Что пишет в соцсетях муж хабаровской живодёрки

Сегодня, 10 декабря, стало известно, что хабаровская живодёрка Алёна Савченко вышла замуж за своего приятеля Артёма Нечаева. В соцсетях появилось их свидетельство о браке. Молодой человек специально обращался к администрации исправительного учреждения, чтобы им разрешили свадьбу за решёткой.

Алёна Савченко летом этого года получила срок четыре года и три месяца тюрьмы за жестокое обращение с животными, разбой, а также в оскорбление чувств верующих. Живодёрка в компании подельников-подростков замучила множество животных и птиц.

Сегодня на её странице в соцсети "ВКонтакте" появилось фото свидетельства о заключении брака с Артёмом Нечаевым. Супруг, впрочем, возможно разделяет кровавые интересы жены. Молодой человек тоже публикует неординарные картинки. Начиная от жестоких убийц и заканчивая расправами над животными. Ну и, конечно, Бонни и Клайд.

Фильм "Бонни и Клайд" американского режиссёра Артура Пенна знают многие. В кинокартине довольно подробно описываются основные эпизоды похождений этой преступной пары. Их представили как преступников-романтиков, грабивших и убивавших скорее ради самоутверждения. Погони, перестрелки, вечная опасность. Это всё представляется в кинокартине скорее как стиль жизни, чем как нечто ужасное. Реальные же Бонни и Клайд действовали во времена Великой депрессии. 22 мая 1934 года их "форд" был расстрелян из засады шестью полицейскими. 167 пуль прошили машину, из них 50 попали в преступников.

В октябре 2009 года 15-летняя американка Алиса Бустамант напала на свою соседку, девятилетнюю Элизабет. Девочку сначала придушили, а после перерезали ей горло. Тело девочки Бустамант спрятала в лесу. В ответ на вопрос "за что?" 15-летняя девушка заявила: хотела знать, что испытывают убийцы.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик устроил взрыв в центре Осло, в результате которого погибло восемь человек. После этого он отправился на остров Утойя, где находился молодежный лагерь, где открыл стрельбу. Погибло 69 человек, в основном подростки. Суд Норвегии приговорил преступника к 21 году тюрьмы.

11-летний Джон Венеблс вместе с сообщником Робертом Томпсоном убил двухлетнего Джеймса Балджера. В феврале 1993 года мать ненадолго оставила ребёнка без присмотра в супермаркете. Тогда он и попал в руки Венеблса и Томпсона. Они увели малыша с собой, зверски избили, залили лицо краской, а после бросили на железнодорожные пути, рассчитывая замаскировать все под несчастный случай. За полчаса до преступления малолетние убийцы попытались увести другого малыша, но это вовремя заметила его мать. Им дали десять лет лишения свободы. Их местонахождение держится в строгой тайне.

Тимоти Джеймс Маквей 19 апреля 1995 года устроил самый крупный в истории Америки теракт до трагедии 11 сентября 2001 года. Это был взрыв в федеральном здании имени Альфреда Марра в Оклахома-сити. В результате погибло 168 человек, включая 19 детей младше шести лет. Маквея приговорили к смертной казни, которую привели в исполнение в июне 2011 года.

Шестнадцатилетняя Бренда Спенсер 29 января 1979 года из окна своего дома 36 раз выстрелила по детям, которые стояли возле школы в Сан-Диего, штат Калифорния. Ранения получили восемь детей и один полицейский. Жертвами стали двое взрослых, которые спасали школьников. Девушка забаррикадировалась в доме и не выходила оттуда восемь часов. После этого она сдалась. На вопрос, зачем она это сделала, подросток ответила: "Мне не нравятся понедельники (I Don’t Like Mondays)".