Адвокат рассказал, что у Михаила Саакашвили стресс

Также защита сообщила, что не может получить доступ к документам, связанным с задержанием политика.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого сейчас содержат в СИЗО, находится в состоянии стресса, однако бодр и настроен решительно, заявил его адвокат Павел Богомазов изданию NewsOne.

— Мы спросили штатного медика, который находится в СИЗО в СБУ, про самочувствие, он сказал, что человек пребывает в стрессовом состоянии, но он бодр и настроен решительно, — сказал адвокат. Также Богомазов сообщил, что адвокаты не смогли передать Саакашвили его личные вещи.

На вопрос, будет ли защита Саакашвили требовать международной экспертизы аудиозаписи разговора с бизнесменом Сергеем Курченко, адвокат заявил, что они будут "делать всё".

— Но, во-первых, наше законодательство блокирует возможность проведения международных экспертиз в уголовном процессе, и, во-вторых, правоохранительные органы, к сожалению, не дают базовые документы для ознакомления, — добавил Богомазов.

Напомним, ранее адвокат рассказывал, в каких условиях Саакашвили будет находиться в камере в СИЗО. Сам политик тем временем объявил бессрочную голодовку.