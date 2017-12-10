В МО РФ ответили на обвинения главы МИД Франции в "присвоении победы над ИГИЛ"

Минобороны РФ прокомментировало заявление главы МИД Франции о якобы "необоснованном присвоении РФ победы над ИГИЛ*".
— По меньшей мере странно слышать от главы внешнеполитического ведомства Франции о каком-то присвоении Россией победы над ИГИЛ* .В том, что ИГИЛ* сегодня разгромлено в Сирии — заслуга, прежде всего, сирийского руководства и правительственных войск, — говорится в сообщении.
В комментарии ведомства отмечается, что сирийская армия освободила Сирию от террористов ИГИЛ* и вернула почти всю территорию страны под контроль легитимного руководства при поддержке ВКС России. В то время как международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам.
Ранее Лайф сообщал, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил удивление тем, что Россия, по его мнению, присвоила себе победу над террористической организацией ИГИЛ* в Сирии.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.
- Популярные
- По времени