В МО РФ ответили на обвинения главы МИД Франции в "присвоении победы над ИГИЛ"

В ведомстве отметили, что освобождение территории Сирии от террористов — прежде всего заслуга руководства и правительственных войск САР.

Минобороны РФ прокомментировало заявление главы МИД Франции о якобы "необоснованном присвоении РФ победы над ИГИЛ*".

— По меньшей мере странно слышать от главы внешнеполитического ведомства Франции о каком-то присвоении Россией победы над ИГИЛ* .В том, что ИГИЛ* сегодня разгромлено в Сирии — заслуга, прежде всего, сирийского руководства и правительственных войск, — говорится в сообщении.

В комментарии ведомства отмечается, что сирийская армия освободила Сирию от террористов ИГИЛ* и вернула почти всю территорию страны под контроль легитимного руководства при поддержке ВКС России. В то время как международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам.

Ранее Лайф сообщал, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил удивление тем, что Россия, по его мнению, присвоила себе победу над террористической организацией ИГИЛ* в Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.