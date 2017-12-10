Командира израильской армии отстранили от службы из-за кражи яблок у палестинца

9 декабря военнослужащий взял с брошенного прилавка три фрукта и передал своим солдатам.

Армия обороны Израиля отстранила от службы командира, укравшего накануне три яблока у палестинского торговца. Как сообщили в пресс-службе ВС страны, инцидент произошёл в городе Хеврон во время спецоперации, когда военные пытались подавить беспорядки, связанные с тем, что США признали Иерусалим столицей страны.

Отмечается, что патрулировавший один из районов командир отряда 84-й пехотной бригады "Гивати" взял с брошенного торговцем прилавка три яблока и передал своим солдатам. Как выяснилось, это попало на видео, появившееся в Сети.

— Армия не одобряет такое поведение. После расследования командира отстранили от службы. Он понёс наказание, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, что вызвало шквал критики по всему миру. В ряде стран у американских посольств начались протесты. Как ранее писал Лайф, полиция разгоняет протестующих у Посольства США в Ливане слезоточивым газом.