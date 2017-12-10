В Киеве тысячи сторонников Саакашвили вышли на "марш за импичмент"

Участники протеста идут с украинскими, а также чёрно-красными националистическими флагами.

Сторонники экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии, лидера движения "Рух новых сил" Михаила Саакашвили проводят в центре Киева марш за принятие закона об импичменте главы государства Петра Порошенко.

Более тысячи протестующих идут до места проведения митинга — площади Независимости — от парка имени Тараса Шевченко по улице Богдана Хмельницкого и по Крещатику. Организаторы сообщают, что в марше участвует жена Саакашвили Сандра.

Участники акции идут с флагами Украины и чёрно-красными националистическими флагами, а также с плакатами в поддержку Саакашвили. Впереди шествия участники держат транспарант с текстом "Импичмент вместо революции".

Ранее Лайф сообщал, что Саакашвили задержали 8 декабря и отправили в СИЗО. Сторона обвинения планирует ходатайствовать о его домашнем аресте. Бывшего губернатора Одесской области заподозрили в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.