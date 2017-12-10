Показ фильма о Донбассе на фестивале "Артдокфест" сорван

Зрителей решили эвакуировать из зала после того, как неизвестные распылили жидкость с едким запахом.

В московском кинотеатре распылили жидкость с неприятным запахом в зале, где в рамках "Артдокфеста" должен был состояться показ фильма о ситуации в Донбассе. Президент фестиваля Виталий Манский объявил об эвакуации.

Соответствующее решение было принято потому, что неизвестно, какая именно жидкость была распылена. Людей выводят из зала в целях их безопасности.

"Артдокфест" — международный фестиваль авторских документальных фильмов, который проводится в Москве ежегодно с 2007 года.