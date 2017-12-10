Весна в декабре. Вильфанд пообещал на следующей неделе апрельскую погоду

В этот период температура в Москве и Подмосковье будет порядка ноля градусов и несколько выше неё.

В ближайшую неделю в Московском регионе будет тепло и пасмурно. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура будет на 5–6 градусов выше нормы.

— Начиная с завтрашнего дня, погода будет соответствовать концу марта — началу апреля, — сказал он "Интерфаксу", отметив, что подобный погодный фон в центре европейской части нашей страны в последние несколько недель определяет то, как идёт противостояние западного циклона и антициклона над восточной Европой.

Ввиду того, что в данный момент наступил антициклон, ЦФО открыт влажным юго-западным и юго-восточным ветрам, что принесёт в эту часть России мокрый снег с дождём, тепло и слякоть.

Вильфанд отметил, что в ближайшие дни температура воздуха в Москве и Подмосковье будет около ноля градусов и несколько выше. 11 декабря ожидается 0...+2, 12 декабря — от –4 ночью до +2 днём. В среду же синоптики прогнозируют до +5. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.