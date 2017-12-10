В Крыму ответили на обеспокоенность Европарламента "милитаризацией" полуострова

В парламенте региона добавили, что Европе стоит лучше обратить внимание на происходящее на Украине.

Россия не милитаризировала Крым, как заявили в Европарламенте, а защитила его от возможных внешних угроз, постоянно исходящих, в частности, со стороны Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера парламента республики Ремзи Ильясова.

— Россия не милитаризирует Крымский полуостров, а защищает местное население от потенциальных угроз, постоянно исходящих особенно со стороны Украины. Позиция России правильна, ведь главное — обеспечить безопасность своих граждан и неприступность госграниц, — заявил Ильясов изданию.

Парламентарий подчеркнул, что Европарламенту стоит лучше уделить внимание происходящему на Украине, где, как он считает, как раз и происходит реальная милитаризация.

— Почему-то западные страны закрывают глаза и отказываются адекватно реагировать, — отметил он.

Напомним, ранее в Европарламенте заявили, что обеспокоены "милитаризацией" Калининграда и Крыма.