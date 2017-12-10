Трое россиян разбились в ДТП в Азербайджане

Ещё одного гражданина РФ с тяжёлыми травмами доставили в реанимацию. Имена погибших и обстоятельства аварии пока не известны.

Четыре человека, включая трёх россиян, погибли, а ещё четыре получили травмы в аварии на магистральной дороге в Азербайджане, сообщает АПА.

По данным издания, на магистральной дороге Евлах — Загатала — Грузия, на территории Шекинского района столкнулись автомобили марок Mercedes и Volkswagen Passat. В результате ДТП четыре человека погибли, в их числе трое россиян, а ещё четыре получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Уточняется, что среди пострадавших тоже есть гражданин России, житель Приморского края Иса Хилал оглу Аббасов 1963 года рождения. Его в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.

Имена погибших и обстоятельства аварии пока не известны.