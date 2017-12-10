Дед Мороз открыл резиденцию "младшего брата" в "Артеке"

На Дворцовой площади главный волшебник страны и две тысячи артековцев зажгли самую большую ёлку МДЦ.

Российский Дед Мороз из Великого Устюга посетил в рамках предновогоднего тура Международный детский центр "Артек" и открыл там резиденцию "младшего брата". Как сообщили в пресс-службе МДЦ, своего помощника он наделил силами волшебства.

Сообщается, что прилете Дед Мороз на вертолёте, а затем вместе с двумя тысячами артековцев зажёг ёлку и поздравил детей с наступающими новогодними праздниками. Главный волшебник страны осмотрел владения своего "брата", попробовал артековское мороженое и проверил на волшебные качества приготовленное юными кулинарами МДЦ имбирное печенье.

— Резиденция открыта! Ёлка горит! Предпраздничное новогоднее настроение передалось всем маленьким жителям "Артека", — говорится в сообщении.