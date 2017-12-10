Установлены личности россиян, погибших в ДТП в Азербайджане

Установлены личности граждан России, погибших в ДТП, случившемся минувшей ночью на одной из автомагистралей Азербайджана:
О. Лесникова, 1962 года рождения,
О. Маскольникова, 1972 года рождения,
Р. Гасымов 1949 года рождения.
По данным издания АПА, также в результате аварии погиб водитель автомобиля Volkswagen — Ш. Мехтиев.
Отмечается, что россиянин Иса Хилал Аббасов, 1963 года рождения, получивший тяжёлые травмы, сейчас находится в отделении реанимации Шекинской центральной районной больницы.
Состояние водителя и пассажиров другого автомобиля оценивается как тяжёлое. В их числе водитель Мурад Багиров и пассажиры — Эльнур Бабек оглы Гасси, 1992 года рождения, и Рашад Мазахир, 1992 года рождения.
Ранее Лайф сообщал, что на одной из автомагистралей Азербайджана столкнулись два автомобиля, в результате которого погибло четыре человека, трое их которых россияне. Ещё четыре получили травмы разной степени тяжести.
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