Установлены личности россиян, погибших в ДТП в Азербайджане

По данным местных СМИ, двое граждан России скончалась на месте происшествия, третий — умер в больнице.

Установлены личности граждан России, погибших в ДТП, случившемся минувшей ночью на одной из автомагистралей Азербайджана:

О. Лесникова, 1962 года рождения,

О. Маскольникова, 1972 года рождения,

Р. Гасымов 1949 года рождения.

По данным издания АПА, также в результате аварии погиб водитель автомобиля Volkswagen — Ш. Мехтиев.

Отмечается, что россиянин Иса Хилал Аббасов, 1963 года рождения, получивший тяжёлые травмы, сейчас находится в отделении реанимации Шекинской центральной районной больницы.

Состояние водителя и пассажиров другого автомобиля оценивается как тяжёлое. В их числе водитель Мурад Багиров и пассажиры — Эльнур Бабек оглы Гасси, 1992 года рождения, и Рашад Мазахир, 1992 года рождения.

Ранее Лайф сообщал, что на одной из автомагистралей Азербайджана столкнулись два автомобиля, в результате которого погибло четыре человека, трое их которых россияне. Ещё четыре получили травмы разной степени тяжести.