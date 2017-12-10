Пранкеры Лексус и Вован призвали Порошенко освободить Саакашвили

Также они попросили дать экс-губернатору Одесской области вести мирную избирательную кампанию.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) призвали главу Украины Петра Порошенко освободить экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из СИЗО. Соответствующее обращение опубликовано на странице Столярова в "Фейсбуке".

— Мы также прекрасно понимаем, что политическое преследование Саакашвили санкционировано именно вами. Это стало в том числе ясно из нашего с вами недавнего разговора от имени премьера Грузии. Все так называемые улики в "деле Саакашвили" сфальсифицированы, — заявили пранкеры.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко назвал палаточный городок сторонников лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили гоп-компанией и отметил, что ошеломлён и шокирован происходящим в Киеве. В пятницу, 8 декабря, Михаила Саакашвили задержали и отправили в СИЗО.

— В связи с чем призываем вас незамедлительно освободить Михаила Саакашвили, отказаться от дальнейшего преследования и дать ему свободно вести мирную политическую кампанию, — заявили они.

Ранее пранкеры связались с Петром Порошенко от имени премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Темой для обсуждения стало задержание Михаила Саакашвили. Глава Украины заявил, что следствие якобы обнаружило связи политика с бизнесменом Курченко. Порошенко уверял, что экс-главу Одесской области "поймали на горячем".