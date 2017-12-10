Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством"

Он подчеркнул, что объявление Иерусалима столицей и перенос в него американского посольства — "бессмысленный шаг в глазах Турции".

Израиль является "террористическим государством" и "убийцей детей", заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на шестом съезде Партии справедливости и развития в турецком городе Сивасе. Таким образом, он раскритиковал решение американского лидера Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей. Он подчеркнул, что объявление Иерусалима столицей и перенос в него американского посольства — "бессмысленный шаг в глазах Турции".

— По нашей инициативе 13 декабря в Стамбуле состоится экстренное заседание лидеров стран ОИС (Организация исламского сотрудничества. — Прим. ред.). Они примут дорожную карту, которая продемонстрирует, что реализовать решение Трампа будет не так уж легко, — заявил турецкий лидер на съезде.

Также президент Турции заявил, что обсудит эту ситуацию на предстоящей встрече с Владимиром Путиным 11 декабря.

Напомним, ранее Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Лига арабских государств потребовала отмены этого решения американского президента.