"Сломают зубы!" Клинцевич оценил призыв "раздробить Россию на части"

В своём комментарии зампред Комитета Совета Федераций по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что подобное высказывание — это продолжение нагнетания русофобских настроений.

Зампред Комитета Совета Федераций по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на призыв украинского замминистра по делам беженцев о стремлении "раздробить Россию на части".

— Если бы не это кураторство (чиновник произнёс эти слова, находясь под влиянием "кураторов" из США. — Прим. ред.), то Украина развалилась бы сама. А пока американцы её держат в руках, но при этом всячески эксплуатируют русофобию, — сказал он в комментарии RT.

Парламентарий отметил, что раздробить Россию никому не удастся — "украинские и американские господа сломают зубы", но своей цели так и не достигнут.

Кроме того, Клинцевич призвал желающих "развалить" Россию поспешить, так как совсем скоро она "укрепится и объединит вокруг себя всё прогрессивное человечество".

Ранее слова украинского замминистра прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков — он предположил, что "ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком".

Напомним, создатель сайта "Миротворец" Георгий Тука давно известен своими резкими высказываниями в отношении РФ. Ранее он пожелал, чтобы Россия прекратила своё существование как государство, а также обещал "подложить информационную бомбу под москалей".

Как ранее писал Лайф, Тука заявил, что не признаёт тезисов о "братских народах", "братской любви" и прочих "соплях о единых народах", а главной задачей он назвал стремление раздробить Россию.