В Петербурге ищут пассажира, который катался в метро с гранатомётом

В петербургском метро был замечен мужчина с гранатомётом, сообщает 78.ru.
Утром 9 декабря на станции "Московские ворота" к правоохранителям обратилась 27-летняя жительница Северной столицы. Она сказала старшему сержанту, что в 8:50 видела в вагоне мужчину в затемнённых очках в синей оправе и капюшоне с тремя чёрными полосами, у которого в руках был похожий на РПГ предмет. По её словам, он вышел из поезда на станции "Достоевская".
Ранее Лайф сообщал, что вооружённый гранатой петербуржец угрожал взорвать Мариинскую больницу.
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