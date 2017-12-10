В Петербурге ищут пассажира, который катался в метро с гранатомётом

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В Петербурге ищут пассажира, который катался в метро с гранатомётом

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Фото: © Flickr/Krigouzov

По информации свидетеля, на мужчине были солнцезащитные очки в синей оправе и капюшон.

В петербургском метро был замечен мужчина с гранатомётом, сообщает 78.ru.

Утром 9 декабря на станции "Московские ворота" к правоохранителям обратилась 27-летняя жительница Северной столицы. Она сказала старшему сержанту, что в 8:50 видела в вагоне мужчину в затемнённых очках в синей оправе и капюшоне с тремя чёрными полосами, у которого в руках был похожий на РПГ предмет. По её словам, он вышел из поезда на станции "Достоевская".

Ранее Лайф сообщал, что вооружённый гранатой петербуржец угрожал взорвать Мариинскую больницу.

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