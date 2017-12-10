"Мечта Порошенко". Кадыров отреагировал на призыв "раздробить Россию на части"

Он подчеркнул, что украинский и российский народы будут братскими, как бы это не нравилось сегодняшней верхушке в Киеве.

Слова замминистра Украины по делам беженцев Георгия Туки о стремлении "раздробить Россию на части" прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, произнесённая украинским чиновником фраза не может быть оставлена без реакции, так как в ней отражена тайная мечта президента страны Петра Порошенко.

— Что у Порошенко на уме, то у Тука на языке! — написал Кадыров в своём телеграм-канале. — Обидно за украинский народ, который мы в России действительно воспринимаем как братский и близкий.

Глава Чечни отметил, что в России украинскому народу и Украине желают стабильности и мира.

— Что касается России, то ни Тука, ни Порошенко, ни их хозяева в Европе и США никогда не дождутся её ослабления и распада, — подчеркнул Кадыров.

Напомним, замминистра Украины по делам беженцев и создатель сайта "Миротворец" Георгий Тука заявил, что не признаёт тезисов о "братских народах", "братской любви" и прочих "соплях о единых народах", а главной задачей назвал стремление раздробить Россию. Как ранее писал Лайф, на это уже ответил российский сенатор Алексей Пушков.