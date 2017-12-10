В Иерусалиме неизвестный напал с ножом на охранника центральной автостанции

Злоумышленника обезвредили. Местная полиция предположила, что это теракт, сообщает газета Haaretz.

Неизвестный ранил ножом 20-летнего охранника у входа на центральную автобусную станцию Иерусалима.

— Подозрение на теракт на центральной автобусной станции в Иерусалиме: один человек пострадал в результате атаки с ножом, — говорится в сообщении пресс-службы израильской полиции.

В результате нападения молодой человек получил тяжёлое ножевое ранение. В настоящее время его состояние оценивается как критически тяжёлое. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

По данным местной полиции, нападавший обезврежен, его личность установлена — это 24-летний житель Западного берега Иордана. Что подтолкнуло его на преступление, пока не известно.

Напомним, ранее Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Лига арабских государств потребовала отмены этого решения американского президента, также новый импульс получила волна насилия, начавшаяся в сентябре 2015 года в зоне палестино-израильского противостояния, — палестинцы объявили начало "трёх дней гнева".