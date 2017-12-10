Около 2,5 тыс. человек принимают участие в "марше за импичмент" в Киеве

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Около 2,5 тыс. человек принимают участие в "марше за импичмент" в Киеве

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Фото: ©REUTERS/Gleb Garanich

Сообщается, что за порядком в столице следят около 1000 служащих Нацгвардии Украины.

Около 2,5 тыс. человек принимают участие в марше за принятие закона об импичменте действующего президента Петра Порошенко в Киеве, сообщает управление Нацполиции Украины по Киеву на своей странице в "Фейсбуке".

— Полиция обеспечивает порядок в центре Киева. Главная задача — предотвратить провокации и предупредить какие-либо правонарушения. <...> За порядком в центре Киева следят около 1000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что в Киеве тысячи сторонников Михаила Саакашвили вышли на "марш за импичмент".

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