Около 2,5 тыс. человек принимают участие в "марше за импичмент" в Киеве

Около 2,5 тыс. человек принимают участие в марше за принятие закона об импичменте действующего президента Петра Порошенко в Киеве, сообщает управление Нацполиции Украины по Киеву на своей странице в "Фейсбуке".
— Полиция обеспечивает порядок в центре Киева. Главная задача — предотвратить провокации и предупредить какие-либо правонарушения. <...> За порядком в центре Киева следят около 1000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины, — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что в Киеве тысячи сторонников Михаила Саакашвили вышли на "марш за импичмент".
- Популярные
- По времени