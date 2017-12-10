"Не собрал". На митинг Навального в Калининграде пришло всего 850 человек

Оппозиционер Алексей Навальный сегодня, 10 декабря, проводит митинг-встречу с жителями Калининграда. Поначалу его сторонники собрались у магазина, который не давал согласия не проведение несанкционированной акции. Судя по всему Навальный, как и ранее в других городах, собирался спровоцировать полицию на резкие действия, но не удалось. Полиция крайне вежливо отнеслась к собравшимся: представители МВД в мегафон информировали их о том, что акция незаконна и попросили покинуть территорию около магазина.

В итоге около 300 митингующих отправились в местный гайд-парк — "Южный парк". При этом организаторы акции повели людей прямо по проезжей части, что вызвало недовольство автомобилистов. Люди, которые из-за трёх сотен митингующих встали в пробки и не могли проехать, не всегда удерживались от крепкого словца.

В парке общее число митингующих составило около 850 человек, и это в городе численностью более 450 тыс. человек. Навальный собирает всё меньше и меньше людей в регионах: так, в Барнауле пришло около 600 человек, в Самаре — 500, во Владимире — не более 400.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством Алексей Навальный, будучи осуждённым по тяжкой статье Уголовного кодекса, не имеет права выставлять свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. При этом блогер продолжает сбор пожертвований на нужды своей "избирательной кампании".