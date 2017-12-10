Жена Саакашвили заявила, что украинские власти "пересекли красную линию"

Она отметила, что Украине необходимы перемены и что люди должны жить лучше, чем в последние четыре года.

Украинские власти "пересекли красную линию", заявила супруга экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс.

— Мы хотим, чтобы люди жили лучше, чем последние четыре года. Порошенко много обещал. Возможно, он хотел, но не смог. Политика — не бизнес, люди — не товар. <...> Они пересекли красную линию, — сказала Руфолс. Она отметила, что Украине нужны перемены.

Также жена Саакашвили поделилась с журналистами, что "без Михаила трудно, но он сказал не сдаваться".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что Саакашвили задержали 8 декабря и отправили в СИЗО. Сторона обвинения планирует ходатайствовать о его домашнем аресте. Тысячи сторонников политика сегодня вышли на "Марш за импичмент".