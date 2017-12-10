Просто жесть. Что ждало "руки-базуки", если бы он не лишился самого дорогого

Известный обладатель рук-базук из Пятигорска Кирилл Терёшин разместил в соцсетях фото и заявил, что откачал синтол. Теперь на качка он совсем не похож.

21-летний Терёшин ранее говорил, что нарастил "богатство" с помощью препарата синтол — это синтетическое масло, применяемое для локального увеличения мышц. Также с помощью него придают форму. У препарата множество побочных эффектов: от аллергии до образования гноя в мышцах. Нередко спортсменам его откачивают врачи, так как есть угроза лишиться конечностей вообще.

Но культуристов со всего мира это не останавливает. Многие из них в погоне за "лёгкими" методами придать себе красоту готовы на многое.

Мустафа Исмаил

Мустафа Исмаил из Египта, ему 29 лет. Обхват его плеча — 79 сантиметров. Египтянин описывает себя как "естественного" сверхчеловека. Он даже засветился в Книге рекордов Гиннеса в 2013 году как человек с самыми огромными плечами.

Арлиндо де Соуза

46-летний бразильский культурист известен на весь мир. Его бицепсы — около 74 см в обхвате.

Валдир Сегато

49-летний бразильский строитель Валдир Сегато известен в родном Сан-Паулу как Качок или Халк. Объём его бицепсов за пять лет (с 2011 по 2016 гг.) увеличился с 30 до 60 см. А его мечта — 70 см.

Публикация от Valdir Segato (Valdir Synthol) (@valdir_synthol_) Дек 9 2017 в 4:53 PST

Ромарио Дос Сантос Алвес

В 2015 году культурист чудом избежал ампутации обеих рук. 25-летний бразилец мечтал стать похожим на Халка, поэтому начал принимать синтол. За три года "руки выросли" до 65 см в обхвате, возникла реальная угроза здоровью. Однако вскоре синтол откачали, что позволило обойтись без ампутации.

И ещё "синтоловые фрики"

Публикация от Bodybuilding Motivation (@instagrambodybuilding) Дек 8 2017 в 4:53 PST

#synthol rezaleti! Bu sporu yapmaya cesaret edemeyen, bi tarafını kaldırmaya erinen, istediğini yiyip içen ama kaslı görüneyim derken bok çuvalı gibi duran bu adamlar hala kendilerini savunmaya devam ediyor. DÜNYANIN EN SAÇMA EN GEREKSİZ EN İĞRENÇ ŞEYLERİNDEN BİRİDİR SYNTHOL ! Admin:GSD Публикация от E LİFE FİTNESS (@e_lifefitness) Ноя 19 2017 в 1:15 PST

Публикация от Trener Personalny Michał Bobyk (@trener_personalny_michal_bobyk) Окт 1 2017 в 10:47 PDT

Публикация от Rivals 2.0 bodybuilding (@parthsing20) Июл 20 2017 в 10:05 PDT