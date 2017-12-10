Просто жесть. Что ждало "руки-базуки", если бы он не лишился самого дорогого

21-летний Терёшин ранее говорил, что нарастил "богатство" с помощью препарата синтол — это синтетическое масло, применяемое для локального увеличения мышц. Также с помощью него придают форму. У препарата множество побочных эффектов: от аллергии до образования гноя в мышцах. Нередко спортсменам его откачивают врачи, так как есть угроза лишиться конечностей вообще.
Но культуристов со всего мира это не останавливает. Многие из них в погоне за "лёгкими" методами придать себе красоту готовы на многое.
Мустафа Исмаил
Мустафа Исмаил из Египта, ему 29 лет. Обхват его плеча — 79 сантиметров. Египтянин описывает себя как "естественного" сверхчеловека. Он даже засветился в Книге рекордов Гиннеса в 2013 году как человек с самыми огромными плечами.
BACK IN HEAVY #Gym #Training FOR 2014 PLANS. WATCH OUT, I AM READY TO FACE MY HATERS! #ThankYou TO ALL MY SUPPORTERS. pic.twitter.com/LIwBEYYOKp— Moustafa Ismail (@BigMoIsmail) 15 декабря 2013 г.
Арлиндо де Соуза
46-летний бразильский культурист известен на весь мир. Его бицепсы — около 74 см в обхвате.
Валдир Сегато
49-летний бразильский строитель Валдир Сегато известен в родном Сан-Паулу как Качок или Халк. Объём его бицепсов за пять лет (с 2011 по 2016 гг.) увеличился с 30 до 60 см. А его мечта — 70 см.
Ромарио Дос Сантос Алвес
В 2015 году культурист чудом избежал ампутации обеих рук. 25-летний бразилец мечтал стать похожим на Халка, поэтому начал принимать синтол. За три года "руки выросли" до 65 см в обхвате, возникла реальная угроза здоровью. Однако вскоре синтол откачали, что позволило обойтись без ампутации.
И ещё "синтоловые фрики"
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