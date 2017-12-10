Три аэропорта в Великобритании приостановили работу из-за сильного снегопада

Отметим, что в Лондоне и юго-восточной Англии объявили "оранжевый" уровень опасности — второй по шкале из трёх.

Аэропорты британских городов Бирмингема и Уэст-Мидлендса, а также лондонский Лутон отменяют и задерживают рейсы из-за снегопада. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, согласно табло, в Хитроу отменены три рейса из Дюссельдорфа, три рейса в Эдинбург, несколько рейсов отменены в аэропорту Стенстед, а аэропорт Лутон вовсе временно приостановил работу.

Также отменён и отложен ряд в основном европейских рейсов в аэропорту Гатвик.

Пресс-службы воздушных гаваней призвали пассажиров проверять статус своих авиарейсов, так как из-за неблагоприятных условий погоды может меняться расписание.