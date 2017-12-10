МИД Польши: Варшава не нуждается в Киеве

Глава МИД Польши Ян Парыс заявил, что Киеву необходима поддержка польской стороны, в то время как Варшава в нём не нуждается, сообщает RMF24.
— Я хочу чётко обозначить, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но существование Украины вовсе не является необходимым условием существования свободной Польши, — сообщил Парыс.
Также он обвинил Киев в фальсификации исторических фактов и отметил, что украинские власти преследуют польское меньшинство.
— У меня сложилось впечатление, что у них (киевских политиков. — Прим. ред.) совершенно ложное мнение о Польше. <...> Пока так будет, они будут заблуждаться. Они считают, что Варшава слаба, изолирована и нуждается в Украине. Это не так. Это Украине нужна Польша, — заявил политик.
Ранее в Польше заявили, что при выборе между Украиной и Россией могут поддержать последнюю.
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