Также во внешнеполитическом ведомстве обвинили Украину в фальсификации исторических фактов и отметили преследование польского меньшинства.

Глава МИД Польши Ян Парыс заявил, что Киеву необходима поддержка польской стороны, в то время как Варшава в нём не нуждается, сообщает RMF24.

— Я хочу чётко обозначить, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но существование Украины вовсе не является необходимым условием существования свободной Польши, — сообщил Парыс.

Также он обвинил Киев в фальсификации исторических фактов и отметил, что украинские власти преследуют польское меньшинство.

— У меня сложилось впечатление, что у них (киевских политиков. — Прим. ред.) совершенно ложное мнение о Польше. <...> Пока так будет, они будут заблуждаться. Они считают, что Варшава слаба, изолирована и нуждается в Украине. Это не так. Это Украине нужна Польша, — заявил политик.

Ранее в Польше заявили, что при выборе между Украиной и Россией могут поддержать последнюю.