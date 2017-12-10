В Москве за рулём задержали певицу Юлию Началову

Читайте также

В Москве за рулём задержали певицу Юлию Началову

3196

Певица Юлия Началова. Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов

Артистка отказалась проехать на медицинское освидетельствование к доктору-наркологу.

Певицу Юлию Началову задержали в Москве, когда она ехала за рулём своего "лексуса" по странной траектории, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что алкоголем от артистки не пахло, однако от сдачи анализов она отказалась.

На кадрах видно, что в присутствии понятых Началова заявила, что не поедет к доктору-наркологу на медицинское освидетельствование и знает о риске лишиться прав.

По факту нарушения правил дорожного движения был составлен протокол, а саму певицу отстранили от управления автомобилем. Теперь Началовой грозит лишение прав до полутора лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!