Восточный вестибюль метро "Фили" открыт после реконструкции

После реконструкции вестибюль был значительно расширен, а число турникетов возросло вдвое.

Восточный вестибюль станции "Фили" Филёвской линии Московского метрополитена был открыт после реставрации за полтора месяца до запланированной даты, сообщила пресс-служба метро.

— Сегодня для пассажиров открылся восточный вестибюль станции Филёвской линии мосметро "Фили". В ходе реконструкции вестибюль был значительно расширен. Он стал просторнее на 15%, а турникетная линия была увеличена в два раза: с шести до двенадцати турникетов, — сообщает Московский метрополитен на официальной странице в "Фейсбуке". Также в сообщении отмечается, что в обновлённом вестибюле полностью заменили отопление и вентиляцию, остекление выполнили с помощью ударопрочных стеклопакетов, позволяющих поддержать комфортную температуру внутри помещений.

Ранее Лайф сообщал, что через 3–4 года будет построена ветка метро до аэропорта Внуково.