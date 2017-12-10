Мутко отказался от ростовского отеля за 4 млрд рублей, который строили к ЧМ-2018

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Мутко отказался от ростовского отеля за 4 млрд рублей, который строили к ЧМ-2018

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Виталий Мутко. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

В настоящий момент Министерство спорта РФ в срочном порядке ищет замену гостинице.

Виталий Мутко исключил из программы подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года пятизвёздочный отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в Ростове-на-Дону по причине того, что объект не успевают сдать до ЧМ, сообщает телеграм-канал Mash. Примечательно, что на строительство здания за пять лет было потрачено четыре миллиарда рублей.

Напомним, именно в отеле Hayatt планировалось размещение оргкомитета ФИФА.

21-й чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Страной-хозяйкой впервые в своей истории станет Россия.

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