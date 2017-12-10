Мутко отказался от ростовского отеля за 4 млрд рублей, который строили к ЧМ-2018

Виталий Мутко исключил из программы подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года пятизвёздочный отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в Ростове-на-Дону по причине того, что объект не успевают сдать до ЧМ, сообщает телеграм-канал Mash. Примечательно, что на строительство здания за пять лет было потрачено четыре миллиарда рублей.
Напомним, именно в отеле Hayatt планировалось размещение оргкомитета ФИФА.
21-й чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Страной-хозяйкой впервые в своей истории станет Россия.
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