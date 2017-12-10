"Артдокфест" снял с показа украинский фильм "Война ради мира" ради безопасности

Ранее сообщалось, что в московском кинотеатре распылили жидкость с неприятным запахом в зале, где в рамках фестиваля должен был состояться показ фильма о ситуации в Донбассе.

Организаторы фестиваля документального кино "Артдокфест" в Москве приняли решение снять с показа украинскую кинокартину "Война ради мира" из соображений безопасности. Об этом заявили представители пресс-службы кинофестиваля.

Вокруг показа фильма в Москве, по словам организаторов, была создана нездоровая ситуация. Отмечается, что стали возникать различного рода обвинения и угрозы.

— Организаторы показа посчитали, что накалённая атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным инцидентам на территории Посольства Чешской Республики, — отмечается в сообщении.

Как сообщается, активисты националистического движения SERB причастны к срыву показа. Накануне, как отмечается, режиссёру фильма Евгении Бубенец поступали угрозы.