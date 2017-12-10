На катке ВДНХ прошёл флешмоб в поддержку олимпийской сборной России

По данным основателя и главного дизайнера Zasport, официального экипировщика сборной РФ Анастасии Задориной, в акции приняли участие около тысячи человек.

Около тысячи человек приняли участие во флешмобе #Россиязаспорт на катке ВДНХ в знак поддержки олимпийской сборной.

— Да, нашим спортсменам предлагают ехать под нейтральным флагом, но болельщиков же никто не может ограничить в использовании триколора и мы можем всегда поддержать нашу команду. И сегодня мы видим, как много людей поддерживают наших спортсменов и это здорово, — сказала основатель и главный дизайнер Zasport, официального экипировщика сборной РФ Анастасия Задорина.

По данным корреспондента ТАСС, в акции приняли участие как обычные жители Москвы, так спортсмены и деятели искусства. Среди них кроме Задориной были Алла Духова и балет "Тодес", конькобежцы Лада Задонская и Александр Никитин, гимнасты Алия Мустафина, Анастасия Татарева, Артур Далалоян.

Напомним, на днях исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ. Россия должна будет заплатить штраф в 15 миллионов долларов. Страна выступит под нейтральным флагом.

Решение об участии в ОИ-2018 российская сторона должна озвучить на Олимпийском собрании 12 декабря.