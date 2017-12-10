Самолёт из Москвы экстренно сел в Германии из-за любительницы шампанского

В Штутгарте женщину ждала полиция, и она была вынуждена заплатить 5 тысяч евро штрафа.

Лайнер швейцарского авиаперевозчика SWISS, летевший из Москвы в Цюрих, внепланово сел в Штутгарте из-за агрессивного поведения одной из пассажирок, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию и представителей аэропорта.

44-летняя гражданка Швейцарии громко потребовала принести ей шампанского, но бортпроводники ей отказали. Женщина отреагировала агрессивно, успокоить её не удавалось. В связи с этим капитан корабля принял решение посадить воздушное судно.

В Штутгарте женщина была вынуждена заплатить штраф в €5000. Пока не известно, будет ли она оплачивать все расходы на внеплановую посадку.

43 пассажира и экипаж лайнера провели в Штутгарте примерно 45 минут, после чего продолжили путь в Цюрих.