Самая большая буддийская пагода в мире полыхает — видео

В китайской провинции Сычуань загорелась 16-этажная деревянная башня, которая известна как самая высокая в своём роде в Азии. Как отмечается, это была самая высокая буддийская пагода в мире.
A 16-story wooden tower, known as the tallest of its kind in Asia, has caught fire and collapsed at a monastery in SW China's Sichuan on Sunday. No casualties reported yet. Cause of fire under investigation. pic.twitter.com/8fmPcrrwqu— People's Daily,China (@PDChina) 10 декабря 2017 г.
Высота этой пагоды — порядка 150 метров. Башня являлась частью древнего храмового комплекса Тяньнинсы периода династии Тин.
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