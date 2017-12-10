Самая большая буддийская пагода в мире полыхает — видео

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Самая большая буддийская пагода в мире полыхает — видео

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В китайской провинции Сычуань загорелась 16-этажная деревянная башня, которая известна как самая высокая в своём роде в Азии. Как отмечается, это была самая высокая буддийская пагода в мире.

Высота этой пагоды — порядка 150 метров. Башня являлась частью древнего храмового комплекса Тяньнинсы периода династии Тин.

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