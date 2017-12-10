Сторонники Саакашвили на митинге выдвинули четыре требования к Раде

Первое требование — закон об импичменте, второе — закон об антикоррупционном суде, третье — принятие закона о выборах и четвёртое — отставка генпрокурора Юрия Луценко.

Сторонники экс-губернатора Одесской области и лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили на митинге в столице Украины Киеве озвучили четыре требования к Раде, заявила со сцены член политсовета "Руха новых сил" Ольга Галабала.

— Мы уверены, что с 19 по 22 декабря в парламенте они должны принять четыре наших требования. Первое требование — это закон об импичменте, второе — закон об антикоррупционном суде, третье — во втором чтении принять закон о выборах и четвёртое — отставка генпрокурора Юрия Луценко, — объявила она. Также участники акции призвали прийти в следующее воскресенье на проведение очередного марша.

Напомним, Саакашвили был задержан СБУ 8 декабря и отправлен в СИЗО. Сторона обвинения планирует ходатайствовать о домашнем аресте. Тысячи сторонников политика сегодня вышли на "марш за импичмент". В свою очередь, с заявлением выступила его супруга, сказав, что украинские власти "пересекли красную линию".