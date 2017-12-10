Более 300 человек застряли на борту парома, севшего на мель в порту Кале

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Но при этом полностью прервано водное сообщение между французским портом Кале и Великобританией.

В порту города Кале на севере Франции паром, на борту которого находятся 300 пассажиров, сел на мел, тем самым парализовав движение судов в водной гавани. Об этом сообщает AFP.

— Судно устойчиво, капитан в настоящее время изучает ситуацию и рассматривает меры, чтобы вернуть его в движение, — цитирует издание слова представителя местной префектуры департамента Па-де-Кале.

Отмечается, что одной из возможных причин инцидента могли стать неблагоприятные погодные условия — на территории Па-де-Кале объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

По данным издания, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Но при этом полностью прервано водное сообщение между французским портом Кале и Великобританией.