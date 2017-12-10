Поклонники модели Алёны Шишковой обсуждают её детское фото с мамой

Многие отметили, что с такой генетикой девушка могла бы и не делать пластические операции.

В Сети появилось детское фото известной российской модели Алёны Шишковой, на котором она запечатлена с мамой. Как сообщает журнал Cosmopolitan, снимок звезды вызвал широкое обсуждение. В частности, поклонники отметили, что у девушки очень красивая мама, а сама модель похожа на неё. Многие добавили, что с такой генетикой модели можно было бы не делать пластические операции.

Также, по данным СМИ, бывшей девушке Тимати и матери его ребёнка приписывают роман с основателем "ВКонтакте" и "Телеграм" Павлом Дуровым. Судя по странице девушки в "Инстаграме", Дуров был среди приглашённых на день рождения модели, который она отметила в Дубае.

#mycrazybirthday#part3 Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92) Ноя 13 2017 в 1:59 PST

Alice ❤️ Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92) Окт 5 2017 в 1:05 PDT

❤ @frankieswimwear Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92) Ноя 14 2017 в 12:03 PST

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92) Дек 2 2017 в 3:29 PST