Поклонники модели Алёны Шишковой обсуждают её детское фото с мамой

В Сети появилось детское фото известной российской модели Алёны Шишковой, на котором она запечатлена с мамой. Как сообщает журнал Cosmopolitan, снимок звезды вызвал широкое обсуждение. В частности, поклонники отметили, что у девушки очень красивая мама, а сама модель похожа на неё. Многие добавили, что с такой генетикой модели можно было бы не делать пластические операции.
Также, по данным СМИ, бывшей девушке Тимати и матери его ребёнка приписывают роман с основателем "ВКонтакте" и "Телеграм" Павлом Дуровым. Судя по странице девушки в "Инстаграме", Дуров был среди приглашённых на день рождения модели, который она отметила в Дубае.
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