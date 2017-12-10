Поклонники модели Алёны Шишковой обсуждают её детское фото с мамой

Читайте также

Поклонники модели Алёны Шишковой обсуждают её детское фото с мамой

5
Многие отметили, что с такой генетикой девушка могла бы и не делать пластические операции.

В Сети появилось детское фото известной российской модели Алёны Шишковой, на котором она запечатлена с мамой. Как сообщает журнал Cosmopolitan, снимок звезды вызвал широкое обсуждение. В частности, поклонники отметили, что у девушки очень красивая мама, а сама модель похожа на неё. Многие добавили, что с такой генетикой модели можно было бы не делать пластические операции.

<p>Алёна Шишкова с мамой. Фото: ©Instagram/missalena.92</p>

Также, по данным СМИ, бывшей девушке Тимати и матери его ребёнка приписывают роман с основателем "ВКонтакте" и "Телеграм" Павлом Дуровым. Судя по странице девушки в "Инстаграме", Дуров был среди приглашённых на день рождения модели, который она отметила в Дубае.

#mycrazybirthday#part3

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92)

Alice ❤️

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92)

❤ @frankieswimwear

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92)

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92)

☀️

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92)

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!