Посольство РФ подшутило над The Guardian из-за статьи "Что делать с Россией"

Посольство РФ в Лондоне высмеяло газету The Guardian из-за статьи о том, "что делать с Россией". В публикации говорилось, что Лондону следует заранее подготовиться к выстраиванию отношений с "непредсказуемой" Москвой.
— Великолепное планирование внешней политики на фоне Брексита, — написали странице ведомства в "Твиттере", прикрепив к посту фотографию печатной версии статьи.
.@guardian: Great foreign policy planning after #Brexit pic.twitter.com/68aD5pLrZU— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 9 декабря 2017 г.
В статье говорится о том, что в России "могут произойти самые неожиданные вещи", и на этот счёт автор материала выдвигает свои варианты прогнозов и советы странам Запада о том, что делать с Москвой.
Стоит отметить, что журналистка не подкрепляет свои доводы фактами. Так, она пытается провести параллели с судьбой СССР, объясняя это тем, что развала Советского союза "никто не ожидал".
Напомним, в Посольстве РФ и раньше высмеивали статьи зарубежных СМИ. Так, в ответ на сравнение ракеты "Союз" с iPhone сотрудники диппредставительства предложили автору статьи в издании The Times лететь в космос на "яблочном" смартфоне. Также дипломаты пошутили над статьёй в газете The Sun о том, что на Британию "наступают морозы холоднее, чем в Мурманске".
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