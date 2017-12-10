Посольство РФ подшутило над The Guardian из-за статьи "Что делать с Россией"

Дипломаты посоветовали журналистам озаботиться будущим своей страны и напомнили о решении Великобритании покинуть Евросоюз.

Посольство РФ в Лондоне высмеяло газету The Guardian из-за статьи о том, "что делать с Россией". В публикации говорилось, что Лондону следует заранее подготовиться к выстраиванию отношений с "непредсказуемой" Москвой.

— Великолепное планирование внешней политики на фоне Брексита, — написали странице ведомства в "Твиттере", прикрепив к посту фотографию печатной версии статьи.

В статье говорится о том, что в России "могут произойти самые неожиданные вещи", и на этот счёт автор материала выдвигает свои варианты прогнозов и советы странам Запада о том, что делать с Москвой.

Стоит отметить, что журналистка не подкрепляет свои доводы фактами. Так, она пытается провести параллели с судьбой СССР, объясняя это тем, что развала Советского союза "никто не ожидал".

Напомним, в Посольстве РФ и раньше высмеивали статьи зарубежных СМИ. Так, в ответ на сравнение ракеты "Союз" с iPhone сотрудники диппредставительства предложили автору статьи в издании The Times лететь в космос на "яблочном" смартфоне. Также дипломаты пошутили над статьёй в газете The Sun о том, что на Британию "наступают морозы холоднее, чем в Мурманске".