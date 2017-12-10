Сторонники Саакашвили разбили окна в киевском магазине Roshen

На митинге перед СИЗО, где находится экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, его сторонники разбили окна магазина компании Roshen, принадлежащей украинскому президенту Петру Порошенко.
Один из митингующих бросил в окно магазина тяжёлый предмет, из-за чего по стеклу пошли трещины. Торговая точка сразу же была окружена полицией, а сотрудники магазина выключили свет и заперлись внутри. При этом поначалу в здании находились покупатели, но вскоре их выпустили.
Теперь сторонники Саакашвили забрасывают магазин снежками.
Напомним, Саакашвили был задержан СБУ 8 декабря и отправлен в СИЗО. Тысячи сторонников политика сегодня вышли на "марш за импичмент". В свою очередь, с заявлением выступила его супруга, сказав, что украинские власти "пересекли красную линию". На митинге были выдвинуты четыре требования к Раде.
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