МИД Украины назвал провокацией взрыв туристического автобуса под Львовом

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в транспорте, который должен перевозить польских граждан.

Глава украинского МИД Павел Климкин осудил нападение неизвестных на польский автобус, которое произошло в окрестностях отеля "Панська гора" подо Львовом. В результате инцидента никто не пострадал, были повреждены внешняя обшивка багажного отделения и боковое стекло MAN.

— Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на стоянке вблизи Львова. Обошлось без жертв! Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды, — заявил Климкин.

Он заявил, что украинская сторона сделает всё, чтобы расследовать этот инцидент.

— А провокаторам скажу: не получится, — отметил Климкин.

Ранее глава МИД Польши Ян Парыс заявил, что Киеву необходима поддержка польской стороны, в то время как Варшава в нём не нуждается. Отношения Украины и Польши и так переживают сложности. Изначально причина была в политике по героизации УПА*, проводимой официальным Киевом. Глава МИД Польши ранее заявлял, что Украина "не войдёт в Европу вместе с Бандерой", имея в виду, что Варшава готова воспользоваться правом вето на голосовании по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.