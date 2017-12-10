Хейли: США вправе "делать всё, что захотят" в вопросе размещения посольств

Постпред страны при ООН также считает, что решение Дональда Трампа по Иерусалиму поможет ускорить процесс урегулирования мирного процесса.

США имеют полное право делать всё, что захотят, когда речь идёт о посольствах страны. Об этом американский постпред при ООН Никки Хейли заявила в интервью телеканалу Fox News, комментируя перенос дипмиссии страны из Тель-Авива в Иерусалим.

— Мы считаем, что это (решение США по Иерусалиму — Прим. ред.) поможет нам ускорить мирный процесс… Никто извне не должен решать финальный статус. Мы имеем полное право делать всё, что мы захотим, когда речь идёт о наших посольствах, — сказала Хейли, отвечая на вопрос о критике решения признания Иерусалима столицей Израиля со стороны мировых лидеров.

Она также отметила, что запугивание Израиля не помогает урегулированию мирного процесса, а СБ ООН и другие международные сообщества должны понять это в первую очередь.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение, принятое американским лидером, вызвало разную реакцию в мире. Так, лидер Чехии похвалил президента США за такой шаг, а глава дипломатии ЕС заявила, что такое решение Трампа угрожает самим Штатам.