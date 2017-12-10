Российский журналист пострадал при разгоне протестующих в Вифлееме

Правоохранительные органы Израиля использовали слезоточивый газ в ходе столкновений в Вифлееме с палестинцами, в связи с чем пострадал корреспондент РИА "Новости", о чём сообщает он сам.
Израильские военнослужащие на БТР разгоняли протестующих, и одна из машин направилась в сторону участников акции и выстрелила гранатами со слезоточивым газом. Сотрудник агентства не успел убежать. Снаряд упал рядом с журналистом и окутал его облаком едкого дыма.
Как ранее сообщал Лайф, на границе Палестины и Израиля начались столкновения протестующих и полиции.
Напомним, ранее Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Лига арабских государств потребовала отмены этого решения американского президента. Лидер Турции Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством".
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