В Минфине Великобритании изучают риски, связанные с биткоином

Специалисты исследуют, как именно работает криптовалюта, и оценивают возможную пользу от блокчейна.

Центр правительственной связи Великобритании по заказу Минфина страны начал исследовать потенциальные риски биткоина в области безопасности, сообщает Daily Telegraph.

— Нам интересно всё, что может повлиять на нашу страну, и главным таким вопросом сейчас считается биткоин, — заявил в интервью изданию представитель центра Крис Энсор.

Он добавил, что специалисты центра исследуют, как именно работает криптовалюта, и оценивают возможную пользу от блокчейна. Издание отмечает, что британский Минфин рассматривает разные способы работы с криптовалютой.

В четверг, 7 декабря, цена биткоина впервые превысила один миллион рублей. Отметку в $ 10 000 криптовалюта преодолела 27 ноября, и вчера её стоимость превысила $17 тыс. В начале 2017 года биткоин стоил всего около $1000.