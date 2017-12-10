Бывшая супруга Джигарханяна впервые после развода появилась на публике

Виталина Цымбалюк-Романовская посетила премьеру Чайковского "Пиковая дама", которая состоялась в театре "Геликон-опера".

Экс-супруга актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода появилась на публике — вместе со своей помощницей Элиной Мазур пианистка посетила театр "Геликон-опера". Об этом сообщают "Дни.ру".

— Я на три с половиной часа перенеслась в иной мир, оставив все свои земные переживания далеко за пределами своей души. В этот вечер я ещё раз поняла, что музыка способна исцелять даже самую раненную душу, — поделилась впечатлениями Цымбалюк-Романовская.

Как сообщает издание, экс-супруга актёра Армена Джигарханяна посетила премьеру оперы Чайковского "Пиковая дама" в день своего 39-летия. Знакомые не оставили без внимания появление пианистки на публике и подходили к ней поздороваться и сделать совместное селфи.

Отмечается, что Виталина Цымбалюк-Романовская была одета в нежно-розовое платье, декорированное перьями.

Как ранее писал Лайф, пара развелась после того, как актёр обвинил Цымбалюк-Романовскую в том, что она якобы хотела его убить и присвоить себе всё имущество.